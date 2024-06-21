Denizli’de işyeri yangını

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde bulunan bir dokuma fabrikasında çıkan yangın paniğe neden oldu.

İtfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınan yangında maddi hasar oluştu.

Yangın, Denizli’nin Pamukkale ilçesi Kale Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; iplik fabrikasında henüz belirlenemeyen sebepten yangın meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yangında ölen veya yaralanan olmazken maddi hasar oluştu.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.