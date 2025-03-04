Denizli’de kayıp 2 çocuktan haber alınamıyor

Denizli’de 2 gündür haber alınamayan 11 yaşındaki Hüseyin ve 1 gündür bir daha haber alınamayan 14 yaşındaki Bengisu için arama çalışması başlatıldı.

Pamukkale İlçesi, Bağbaşı Mahallesi’nde ikamet eden 11 yaşındaki Hüseyin Yusuf, 2 gün önce sabah saatlerinde evinden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı.

Ailenin tüm aramalarına rağmen ulaşılamayan 11 yaşındaki Yusuf için kayıp ihbarında bulunuldu.

14 yaşındaki Bengisu Keskin ise 3 Mart günü (dün) evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamadı. Ailenin tüm aramalarına rağmen ulaşılamayan 14 yaşındaki Bengisu Keskin için kayıp ihbarında bulunuldu.

Polis ekipleri, kayıp çocukların bulunması amacıyla bölgede arama çalışması başlattı.