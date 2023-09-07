Denizli’de öğrenci ve işçi servis ücretleri belli oldu

Denizli’de yapılan zamlarla birlikte yeni dönem öğrenci ve işçi servis ücretleri belli oldu. Öğrenci için fiyatlar aylık bin 100 TL’den başlarken, işçi servislerinde ise en uygun fiyat 30 kilometreye kadar 950 TL olarak belirlendi.

Yurt genelinde olduğu gibi Denizli’de de yakıt zamlarından sonra, okulların açılmasına günler kala okul servis ücretlerine zam geldi.

Denizli Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında alınan karar çerçevesinde, okul taşıtları için 3 kilometreye kadar ücretlendirme aylık bin 100 TL olarak belirlendi.

Toplantıda alınan karar çerçevesinde 3-6 kilometre bin 200 TL, 6-12 kilometre bin 350 TL, 12-30 kilometre ise bin 450 TL olarak belirlendi. Öte yandan 30 kilometre üzeri her kilometre için ilave 178 TL ve cumartesi günü eğitim gören öğrenciler için ek olarak günlük 180 TL kararı alındı.

Aynı toplantıda alınan kararlarda işçi servislerinde 30 kilometreye kadar en düşük kriterde tavan fiyat 950 TL iken en yüksek kriterde en yüksek fiyat ise 2 bin 450 TL olarak belirlendi.

Yapılan toplantıda 30 kilometreye kadar 17-21 kişilik servis 950 TL, 22-29 kişiye kadar servis bin 200 TL, 30-48 kişilik servisler ise bin 550 TL olarak belirlendi.

30-50 kilometre arası 17-21 kişilik servis bin 200 TL, 22-29 kişilik servis bin 550 TL, 30-48 kişilik servis ise 2 bin 50 TL olarak belirlendi. 50 - 75 kilometre arası 17-21 kişilik servis bin 400 TL, 22-29 kişilik servis bin 800 TL, 30-48 kişilik servis ise 2 bin 300Tl oldu. 75-100 kilometre arası çalışan işçi servislerinden 17-21 kilometre ücreti bin 650 TL, 22-29 kilometre arası 2 bin TL, 3-48 kişilik servis ise 2 bin 450 TL oldu.