Denizli’de orman yangını başladı

Denizli’de sarp arazide başlayan orman yangınına müdahale ediliyor.

Edinilen bilgiye göre; Acıpayam ilçesine bağlı Karaismailler Mahallesi’nde sarp arazilerinde bulunduğu ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangının çıkmasının ardından bölgeye çok sayıda Orman işletme Müdürlüğü ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, hava desteği için de yangın söndürme helikopteri ve yangın söndürme uçağı görevlendirildi.

Yangının yerleşim yerlerine uzak bir noktada çıktığı ancak rüzgarın etkisiyle hızla yayıldığı belirtildi.

Havadan ve karadan müdahale edilen yangını söndürme çalışmalarına, çevrede yaşayan mahalle sakinlerinin de destek verdiği ifade edildi.