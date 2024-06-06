Denizli’de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Denizli’de orman yangının yerleşim yerlerine ulaşmaması için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.



Denizli’de Pamukkale ilçesi Akhan ve Karşıyaka Mahalleleri arasında bulunan 100. Yıl Atatürk Ormanında yangın çıktı. Yerleşim yerine, fabrikalara ve bir otel yakın noktada çıkan yangına orman ve itfaiye ekipleri müdahalede bulundu.

Bir anda etkili olan rüzgar nedeniyle kontrol altına alınmak üzere olan yangın yön değiştirerek tekrar yayıldı.

Çok sayıda ekip ve vatandaşların karadan, yangın söndürme helikopteri ve yangın söndürme uçakları ise havadan alevlere müdahale ediyor. Karşıkaya Mahallesi be toplu konutlar bölgesindeki yerleşim yerlerine yaklaşan yangının, yapılara sıçramaması için Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ve Denizli Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin cansiperane mücadelesi sürüyor.

MAHALLELİ TETİKTE

Yangının genişleyerek devam ettiği Karşıkaya, Akhan ve Aktepe mahallerinde vatandaşların endişeli bekleyişi sürüyor. Konutlara yaklaşan alevleri korkuyla izleyen vatandaşlar, bir taraftan da kendi imkanlarıyla önlemlerini almaya çalışıyor.

Ellerindeki hortumlarla evinin etrafını ıslatan vatandaş, “Evin etrafını yıkıyorum. Yangın gelmesin diye dua ediyorum. İnşallah bir an önce söndürülür" dedi.