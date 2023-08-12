Denizli’de pusu kurulan gencin öldürülmesinde 2 kişi tutuklandı

Denizli’nin Serinhisar ilçesinde 25 yaşındaki gencin pusu kurularak öldürülmesi ile ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 2’si tutuklandı, 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Serinhisar ilçesine bağlı Aşağı Mahallesi’nde meydana gelen olayda, leblebicide çalışan Kemal Akköse (25), işe gitmek için evden ayrılıp aracına bindiği sırada yanına yaklaşan bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Tüfekle 3 el ateş edilmesi sonucu hayatını kaybeden Akköse’nin katil zanlısının bulunması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Soruşturmada, geçen yıl İsmail Yalçın (17) ve Hasan Akköse’nin (19) öldürülüp kuyuya atıldığı olayın faili olarak tutuklu bulunan ve hakkında “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açılan Kemal Akköse’nin ağabeyi Mustafa Akköse’nin hasımları olabilecek kişiler araştırıldı.

Süren detaylı çalışmalar neticesinde geçen yıl ölen Hasan Akköse’nin babası Y.A. şüpheli olarak gözaltına alındı. Cinayeti çok yönlü olarak araştıran güvenlik güçleri, olaydan saatler önce “Söz intikamını alacağım kuzum” ve “Biz bize yapılanı unutmayız” şeklinde paylaşım yapan anne A.K. ile eski kocasının kardeşleri İ.A. ve B.A.’yı da gözaltına aldı. Gözaltındaki 4 şüpheli, ifade işlemlerinin ardından Acıpayam Adliyesi’ne sevk edildi. Adli makamlarca Hasan Akköse’nin babası Y.A. ve annesi A.K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.