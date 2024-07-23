Denizli’de sıcaktan bunalanlar parklara akın etti

Denizli’de mevsim normallerinin üzerinde devam eden hava sıcaklardan bunalan vatandaşlar, parklara akın etti.



Denizli’de son günlerde artan sıcak hava nedeniyle evlerinde bulunan vatandaşlar, serinlemek ve keyifli vakit geçirmek için parklara akın etti. Aileleriyle birlikte parklarda piknik yaparak, sıcak havadan uzaklaşan vatandaşlar, doğanın tadını çıkardılar.

Parklarda bulunan gölgelik alanlar, sıcak havada serinlemek isteyenler için ideal birer mekan haline geldi. Vatandaşlar, getirdikleri yiyecek ve içeceklerle parklarda piknik yaparak hem dinleniyor hem de çocuklarıyla keyifli vakit geçiriyor.



Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklarının önümüzdeki hafa içi boyunca da etkisini sürdürmeye devam edeceği kaydedildi.