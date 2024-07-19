Denizli’de silah kaçakçılığı operasyonu: 8 gözaltı

Denizli’de jandarma ekipleri silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 8 şüpheliye operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.



Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 8 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 403 adet tabanca fişeği, 5 adet tabanca şarjörü, 8 adet ruhsatsız av tüfeği, 56 adet av tüfeği fişeği ve 3 adet av bıçağı ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.