Denizli’de son 1 haftada 154 trafik kazası meydana geldi

Denizli’de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 76’sı yaralanmalı, olmak üzere toplam 154 trafik kazası meydana geldi.

Ajans Haberleri 07.08.2023 16:52 Giriş: 07.08.2023 16:52

Güncelleme: 07.08.2023 16:53 Kaynak: İHA

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