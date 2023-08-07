Denizli’de son 1 haftada 154 trafik kazası meydana geldi
Denizli’de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 76’sı yaralanmalı, olmak üzere toplam 154 trafik kazası meydana geldi.
Kaynak: İHA
Denizli’de 31 Temmuz - 8 Ağustos 2023 tarihleri arasında gerçekleşen trafik denetimleri ve kazalar hakkında veriler yayımlandı.
Yapılan çalışmalarda 26 bin 228 araç kontrol edildi, bu araçlardan 5 bin 237 tanesi hakkında işlem yapıldı. Şehir genelinde toplamda 154 trafik kazası meydana gelirken yaşanılan trafik kazalarından 76’sı yaralanmalı, 76’sı maddi hasarlı oldu.