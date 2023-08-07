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Denizli’de son 1 haftada 154 trafik kazası meydana geldi

Denizli’de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 76’sı yaralanmalı, olmak üzere toplam 154 trafik kazası meydana geldi.

Ajans Haberleri
  • 07.08.2023 16:52
  • Giriş: 07.08.2023 16:52
  • Güncelleme: 07.08.2023 16:53
Kaynak: İHA
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Denizli’de son 1 haftada 154 trafik kazası meydana geldi

Denizli’de 31 Temmuz - 8 Ağustos 2023 tarihleri arasında gerçekleşen trafik denetimleri ve kazalar hakkında veriler yayımlandı.

Yapılan çalışmalarda 26 bin 228 araç kontrol edildi, bu araçlardan 5 bin 237 tanesi hakkında işlem yapıldı. Şehir genelinde toplamda 154 trafik kazası meydana gelirken yaşanılan trafik kazalarından 76’sı yaralanmalı, 76’sı maddi hasarlı oldu. 

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