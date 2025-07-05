Denizli’de termometreler 42 dereceyi görecek

DENİZLİ (İHA) – Denizli’de hava sıcaklıkların hissedilir derecede yükselmesiyle birlikte termometrelerin 42 dereceyi görebileceği belirtildi.



Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, Afyonkarahisar, Denizli ve Uşak illerinde halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, bugünden itibaren artarak, mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. İl merkezlerinde gerçekleşmesi beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının Afyonkarahisar’da 36 derece, Denizli’de 42 derece ve Uşak’ta ise 36 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.



Mevsim normallerinin üzerinde seyredecek olan hava sıcaklıkları nedeniyle; kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği bildirildi. Güneş çarpması riskini artıran sıcak hava dalgasının 12 Temmuz 2025 Cumartesi günü saat 18.00’den itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.