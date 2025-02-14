Denizli’de yaralı bulunan doğan tedaviye alındı

Denizli’nin Bozkurt ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan doğan, Honaz Milli Parklar ekibine teslim edildi. Sağlık kontrollerinden sonra doğan tekrardan doğaya bırakılacağı öğrenildi.



Denizli’de vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan doğan, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerine teslim edildi. DKMP ekipleri tarafından teslim alınan doğan, veteriner hekim tarafından muayene edildi. Tedavi altına alınan doğanın rehabilitasyon sürecinin ardından tekrar doğal yaşam alanına salınacağı öğrenildi.