Denizli’de yeni bir sıcak hava dalgası etkili olacak

Denizli’de etkili olan sıcak hava dalgasıyla birlikte sıcaklıkların önümüzdeki hafta boyunca mevsim normallerinin 6 ila 8 derece üzerine çıkması bekleniyor.



Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan son değerlendirmelere göre; halen Afyonkarahisar, Denizli ve Uşak bölgesinde etkili olan sıcak hava dalgasının 13 Ağustos 2023 Pazar gününden itibaren etkini artırması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının önümüzdeki hafta boyunca mevsim normallerinin 6 ila 8 derece üzerine çıkması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde bölgemizdeki il merkezlerinde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları; Afyonkarahisar 35-38 derece, Denizli 38-41 derece, Uşak 34-37 derece aralığında olacağı tahmin ediliyor.



Sıcak hava dalgası nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.