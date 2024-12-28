Denizli’de zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Kaza, Çameli ilçesine bağlı Cumaalanı ile Kınıklı mahallelerine giden yolların kesiştiği makasta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Cumaalanı - Kınıkyeri makasında karşılaşan 3 otomobil, geçiş üstünlüğü anlaşmazlığı yüzünden meydana geldiği iddia edilen kazada kafa kafaya çarpıştı. Yoldan geçen sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada çarpışmanın etkisiyle metal yığınına dönen otomobillerin sürücüleri yaralandı. Yaralılar, büyük maddi hasar oluşan araçlardan Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkartıldı.

Sağlık ekiplerine teslim edilen sürücüler, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Çameli Devler Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücülerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.