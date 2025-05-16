Denizli’deki orman yangını kontrol altına alındı

Denizli’nin Kale İlçesi Künar Mahallesinde ormanlık alanda akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangına Denizli Büyükşehir Belediyesi Kale itfaiyesinin yani sıra Denizli ve Muğla’dan da ekip sevk edildi.

Yangın söndürme helikopterinin de sevk edildiği yangında havanın kararmasının ardından helikopter Kale de futbol sahasına iniş yapmak zorunda kaldı.

Havanın kararmasının ardından müdahaleye karadan devam edildi.

Şiddetli rüzgar nedeniyle yangının daha geniş bir sahaya yayılmasını önlemek için Künar’ın yanı sıra Ortaköy, Belenköy, Çakırbağ, Yenidere ve Muslugüme mahallelerindeki camilerden söndürme çalışmalarına destek için destek istendi.

Traktör, tanker ve araç gereçlileriyle bölgeye ulaşabilen köylüler, alevlerle canla başla mücadele eden orman ve itfaiye ekiplerine yardımcı olmaya çalıştı. Yoğun çalışmaların ardından yangın 2 saat sonra kontrol altına alındı. Yanan bölgede bulunan kesilmiş tomrukların tutuşması nedeniyle soğutma çalışmalarının sürdürüldüğü öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.