Denizli’deki yangın bölgesinde soğutma çalışmaları devam ediyor

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde Cumartesi günü öğleden sonra başlayan yangının tamamen kontrol altına alındığı, soğutma çalışmalarının ise devam ettiği bildirildi.



Konuyla ilgili olarak Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada; "İlimiz Pamukkale ilçesi Cankurtaran mevkiinde 23 Ağustos 2025 günü başlayan orman yangını tamamen kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmalarına devam edilmektedir. Yangın ile cansiperane şekilde mücadele eden orman teşkilatımıza, kamu kurum ve kuruluşlarımıza, belediyelerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza, gönüllülerimize ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" denildi.