Denizli’den ‘tarihi’ turizm atağı

Denizli Büyükşehir Belediyesi Denizli’nin zenginliklerini ortak akılla ortaya koymak ve geleceğini temellerini birlikte atmak amacıyla, ‘Denizli Geleceğini Tasarlıyor’ adı ile bir arama konferansı gerçekleştirdi. Birbirinden değerli katılımcıların yer aldığı konferansın sonuçlarını değerlendirmek ve kamuoyu ile paylaşmak üzere basın toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya önceki dönem Turizm Bakanı Bahattin Yücel, CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, CHP Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri, bilim insanları, turizm sektörü temsilcileri ile çok sayıda ulusal ve yerel basın mensupları katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Bülent Bozbaş, iki gün boyunca devam eden ve çok sayıda katılımcının yer aldığı arama konferansı ile ilgili teknik bilgiler ile yapılan çalışmaları anlatarak, arama konferansının Denizli’ye güzellikler getirmesini diledi. Bozbaş, “İki gün boyunca süren konferansımızı Prof. Dr. Oğuz Babüroğlu hocamız ile yürüttük. Şehrin dinamiğini oluşturan 70’e yakın kişi ile atölyeler kurduk, karşılıklı bilgi birikimleri ortaya kondu, alanında uzman kişiler tarafından bilgileri harmanlayarak taslak bir eylem planı oluşturuldu. Bu planın son hali verildikten sonra kamuoyu ile paylaşılacaktır” dedi. Önceki dönem Turizm Bakanı Bahattin Yücel de, Denizli’nin tarihi, doğal ve kültürel zenginlikleri ile birlikte turizm alanında katkı sunmak için gayret ettiklerini belirtti

İki gün süren arama konferansının ardından açıklamalar yapan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, “Arama konferanslarında amacımız alanında uzman profesyonel ekiplerin, şehrin dinamikleriyle bir araya getirilmesidir. Sadece, teorik çalışmalarla değil eyleme dönüşebilecek fikirleri bulma amacıyla yapılan çalışmalar sonucunda bir üst politika belgesi ortaya çıkarmaktır. Arama konferansında, önceliklendirilen alanlar sırasıyla projelendirip hayata geçirilecektir” dedi.

Denizli denildiğinde akıllara hep Pamukkale’nin geldiğini ancak şehrin birçok medeniyete ev sahipliği yapan antik kentleri, turizme kazandırılmış doğal mağaraları, şelaleleri, kanyonları olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, şunları söyledi: “Şehrimiz sağlık turizmi için adından söz ettirecek şifalı termal su kaynaklarına sahip ve bunun gibi 12’ye yakın turizm çeşitliliği sayesinde turizm sektöründe önde gelen destinasyonlarından biri. Denizli, binlerce yıl öncesine dayanan tarih, kültür ve tabiat varlıkları zenginlikleriyle kadim bir kenttir. Aynı zamanda; Hitit, Frig, Lid, İon, Roma ve Bizans gibi medeniyetleri sinesinde yaşatan bir uygarlık beşiğidir. Tam bir Ege kenti olan Denizli, zengin kültürel mirası, gastronomi zenginlikleri, termal kaynakları, dört mevsim turizme uygun coğrafyası ile ülkemizin önemli turizm noktalarından biridir ve egenin göz bebeğidir.”

Denizli’nin doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile önemli bir turizm potansiyeline sahip olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, “Yılda yaklaşık 2,5 milyon turisti ağırlıyoruz. Şehre havayolu ve karayolu ile gelen yerli ve yabancı turistler konforlu tesislerde konaklama imkanına sahip. Sorunsuz altyapı hizmetlerinin sunulması bu konforun sürdürülebilirliği açısından çok önemli. Hierapolis, Laodikeia, Tripolis, Herakleia, Attuda ve Colossae gibi 30’a yakın antik şehir, 21 ören yeri, 20’den fazla höyük, 4 müzemiz var. 2023 yılında şehrimize 2 milyon 335 bin 815 turist ziyaret etti. 2023 yılı ilk 8 ayda 1 milyon 790 bin 458, 2024 yılı ilk 8 ayda 1milyon 796 bin 21 turist geldi. Yerli turist-yabancı turist oranı değerlendirildiğinde, yabancı turist sayısı daha fazladır” dedi.

Çavuşoğlu, “Öncelikle gelen turistin Denizli’de 1 gece daha fazla konaklatmak istiyoruz. İlk etapta sadece bu modelle dahi kişi başı en az 100 Euro daha fazla harcama yapmalarını sağlayabiliriz. Böylece şehrimiz fazladan 250 milyon Euro daha fazla turizm geliri elde edebilir. Bu hedefi başardıktan sonra turist sayısını artırmak için de çalışmalara devam edeceğiz” diye konuştu. Şehirde en çok tercih edilen bölgelerin Hierapolis ve Laodikeia antik kentleri olduğunu belirten Bülent Nuri Çavuşoğlu, “2023 yılında Hierapolis’i 2 milyon 190 bin 218 kişi, Laodikeia’yı 117 bin 586 kişi, Atatürk Evi ve Etnografya Müzesi’ni 28 bin 11 kişi ziyaret etti. 2024 yılı sonunda bu sayıların artış göstereceği ön görüyoruz” diye konuştu.

ŞEHRİMİZE DAHA FAZLA YATIRIM ÇEKMEK İSTİYORUZ

Turizmin sanayiye ek bir vagon olacağının altını çizen Çavuşoğlu, şunları söyledi: “Gelen turist sayısı arttıkça yatırımlar artacaktır. Şehirde; 8 tane 5 yıldızlı, 8 tane 4 yıldızlı, 4 tane 3 yıldızlı, 6 tane de butik otel yer alıyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi, yatırımcılara imar konusunda her türlü desteği sağlıyor ve sağlamaya devam edecek. Şehrimizde yatırımların artması için başka yapılması gereken ne varsa elimizden geldiğince destek olacağız. Diğer taraftan arama konferansı sonrası yapılacak turizm çalıştayı ile de Ege ve Akdeniz Bölgesi’nin turizmde öne çıkan bütün şehirleri ile proje çalışmaları gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Şu an gerçekleştirilen Arama Konferansının temasını oluşturan VisitDenizli projesi için de paydaş toplantıları gerçekleştirilecek. Şehrin marka değerini arttıracak altyapı ve tanıtım çalışmaları ve arama konferansının çıktılarıyla yol haritası çizilecek. Ulusal ve uluslararası festivaller, kentin turizm çeşitliliğini ve sürdürülebilirliğini sağlayıcı aktiviteler, kongreler, alternatif turizm rotaları hedeflenen çalışmalardan bazıları. Çal ve Buldan başta olmak üzere diğer ilçelerin güzelliklerini ön plana çıkarmak için elimizden geleni yapacağız.”