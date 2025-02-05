Denizlili iki genç yetenek Beşiktaş’ta ter dökecek

Denizli Pamukkale Beşiktaş Futbol Okulu genç yetenekleri Türk Futboluna kazandırmaya devam ediyor. Yaklaşık bir hafta önce İstanbul’da seçmelere katılan iki kız futbolcu yeterli görülerek Beşiktaş futbolcusu oldu.

Yaklaşık 26 yıllık faal futbol hayatından sonra kendisini futbolcu yetiştirmeye adayan Ferdi Kösem kurduğu Denizli Beşiktaş Futbol Okulu ile genç yetenekleri keşfetmeye ve Türk Futboluna kazandırmaya devam ediyor.

Bu kapsamda çalışmalarına devam eden Denizli Pamukkale Beşiktaş Futbol Okulu Genel Koordinatörü Ferdi Kösem yaklaşık bir hafta önce İstanbul’da seçmelere giden; 11 yaşındaki sol açık Nurcan Kazancıo ile sağ bek Nilsu Çayır’ın seçmeleri geçerek Beşiktaş’a transfer edildiğini söyledi.



Lisanslarını verdik, artık onlar Beşiktaşlı"

İki futbolcunun seçimi ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Genel Koordinatör Kösem Daha önce Yalova’da seçmelere katılan ve beğenilen iki futbolcusunun son seçme için İstanbul’a davet edildiğini belirterek, "Kızlarımızı o zaman oraya da götürmüştük. Orada olumlu sinyaller almıştık. Hatta orada bize ödül vermişlerdi. Orada seçilen kızlarımızı Florya’ya çağırdılar. Orada antrenmanlar olacağını gitmeden önce söylemiştik. Dediğimiz gibi de oldu. Orada antrenmanlara başladılar. Sağ olsunlar Akademi hocalarımız da antrenman sonunda beni çağırdılar. İki yetenekli kızımızı bize kazandırdınız diyerek teşekkür ettiler. Şimdi artık bizim akademik oyuncumuz oldular dediler. Lisanslarını istediler. Bende kendi ellerimle verdim" dedi.



Bizim için gurur verici"

Seçilen futbolcuların İstanbul Beşiktaş tesislerinde düzenli aralıklarla antrenmanlara çıkacaklarına dikkat çeken Kösem, "Kızlarımızı şimdi orada 4-5 haftaya bir orada antrenmanlara çıkacaklar. Artık bir ayağımız da İstanbul’da, Fulya’da oldu. Biz iki kızımızı oraya verdiğimiz için çok gururlu ve onurluyuz. Çocuklarımızı 4-5 haftaya bir oraya antrenmana gidecekler. Lisanslarını teslim ettik. Artık oranın resmi olarak Beşiktaş’ın akademik oyuncusu oldular. Bizim şubemiz içinde gurur verici bir olay inşallah bu gibi yetenekleri Türk Futboluna kazandırmaya devam edeceğiz" diye konuştu.



Milli takıma kadar yükselmek istiyorum"

Seçmeleri kazanarak Beşiktaşlı olan 11 yaşındaki sol açık Nurcan Kazancıo‘da futbolu çok sevdiğini belirterek "Futbola ilkokul ikinci sınıfta başladım. Babam büyük futbolcuydu onu örnek aldım. Beşiktaş benim hayalimdeki kulüp. Seçildiğim için çok heyecanlıyım. İnşallah çok çalışarak başarılı olmak ve milli takıma kadar yükselmek istiyorum "dedi.



Hocamı ve ailemi gururlandırdığım için mutluyum"

Beşiktaş’a transfer olan diğer oyuncu 11 yaşındaki sağ bek Nilsu Çayır’da yaklaşık 4 yıl önce futbola başladığını belirterek "Çok heyecanlıyım. Hocamı ve ailemi gururlandırdığım için de çok mutluyum. Bunu çok çalışarak başardım. Ben hocalarıma güvendim. Hocalarım da bana güvendi ve başardık. İnşallah orada da bu başarıyı devam ettirmek istiyorum" diye konuştu.