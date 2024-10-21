Denizlililer kitap fuarına akın etti

Denizlililer hafta sonu Büyükşehir Belediyesinin bu yıl 7’ncisini düzenlediği Denizli Kitap Fuarı’na akın etti. Fuarın onur konuğu Ahmet Ümit’ten Ataol Behramoğlu’na Türkiye’nin en ünlü yazarları imza günü ve söyleşilerle vatandaşlarla buluştu. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi (EGS) Fuar Alanı, hafta sonu fuarın onur konuğu Ahmet Ümit ile İpek Ongun, Defne Ongun Müminoğlu, Banu Tozluyurt, Enver Aysever, Ercan Kesal, Sema Soykan, Emin Çapa, Yusuf Halaçoğlu, İhsan Eliaçık, Dr. Timur B. Davletov, Ataol Behramoğlu, Banu Avar, Celal Şengör, Selim Erdoğan, Timur Soykan, İpek Özbey, Merdan Yanardağ, Prof. Dr. Güney Çeğin ve daha birçok yazarı ağırladı. Denizli merkez ve çevre illerden hafta sonu fuara akın eden yurttaşlar yazarlarla buluşup imza günü ve söyleşilere katıldı. Hayranı oldukları yazarlarla fotoğraf çektirip imza almak isteyen kitapseverler uzun kuyruklar oluşturdu.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu da yazarlarla bir araya geldi. Fuarın çok güzel ve yoğun geçtiğini belirten Çavuşoğlu, tüm hemşehrilerini 27 Ekim’e kadar sürecek fuara davet etti. Özellikle gelecek nesillerin kitapla buluştuğunu görmekten büyük bir mutluluk duyduğunu belirten Başkan Çavuşoğlu, ayrıca tüm Denizlilileri “Cumhuriyet şehri Denizli” mottosuyla 9 gün sürecek Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına davet etti.

Onur konuğu Ahmet Ümit, fuara çok büyük bir ilgi olduğunu belirterek, büyük bir salonda Başkomiser Nevzat romanının söyleşisini gerçekleştirdiklerini anlattı. İmza standında da muhteşem bir okur topluluğunun kendisini beklediğini aktaran Ümit, “Denizli her zaman okuyan bir il olmuştur. Her zaman geliyorum ama bu sefer daha mutlu bir şekilde geldik Denizli’ye. Okurlarımız da sağ olsunlar bizi yine yalnız bırakmadılar. Bugüne kadarki en büyük kalabalıkla karşılaştım” dedi.

“Beşli Çete” adlı kitabının imza gününe katılan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise, okuma alışkanlığının kazandırılmasının çok önemli olduğunu belirterek, “Edebiyatla çocuklarımızı ve gençlerimizi tanıştırmak ancak böyle organizasyonlarla oluyor. Bu ülkeyi akıl, bilim, kitap, şiir ve sanat kurtaracaktır. Ülkemizde kadınlar ve çocuklar öldürülüyor. Bu cinayetleri ancak sevgiyi, bilimi, aklı çocuklarımıza aşılayarak önleyebiliriz. O yüzden buradayım. Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

Yazar Ercan Kesal, benzersiz bir kalabalıkla karşılaştığını işaret ederek, “Denizlililer fuarı ne kadar hasretle beklemişler. Burada olmak çok güzel” ifadelerini kullandı. Usta şair Ataol Behramoğlu da, böylesine büyük bir kabalalık ve coşku beklemediğini, bunun çok hoşuna gittiğini kaydetti. Kitapçılığın çeşitli nedenlerle giderek zayıfladığını anlatan Behramoğlu, “İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirler dışında büyük kitap evleri kalmadı. Bu kitap fuarları onların yerini tutuyor. Gerçekten burası bir bayram yeri, bir kitap şöleni gibi. Demokrat ve çağdaş belediyelerimizin bu konuda hizmetleri çok önemli. Bütün belediyelere de örnek olmalı diye düşünüyorum” dedi.

Timur Soykan, Denizli’de sürpriz bir enerji olduğunu vurgulayarak, daha büyük şehirlerde gittiği kitap fuarlarında bu kadar yoğun ilgi ile çok az karşılaştığını söyledi. Denizli’nin kitaba karşı çok duyarlı bir il olduğunu belirten Soykan, “Denizli’nin bu konuda çok güzel bir geleneği var. Artık daha aydın bir zihniyet tarafından yönetildiği için Denizli biliyoruz ki daha aydın ve daha güzel olacak” diye konuştu.