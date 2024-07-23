Denizlispor Başkanı, Denizli FK’nin marka tescilini satın aldı: "Bu proje kağıt üzerinde kalacak"

Denizlispor Başkanı Ahmet Yalın Yıldırım, Denizli FK isminin marka tescil belgesini aldığını duyurdu.

Süper Lig'den 2021 yılında başladığı düşüşte tarihinde ilk kez TFF 3'üncü Lig'e kadar gerileyen Denizlispor'da mayıs ayında başkanlık görevine gelen Ahmet Yalın Yıldırım, Denizlispor FK isminin marka tescilini aldı.

Yıldırım’ın söz konusu hamlesinin gerekçesinin ise İstanbul'da yaşayan Denizlili iş insanları tarafından kulübe alternatif olarak Denizli FK isimli bir takım kurulacağı iddiası olduğu öğrenildi.

Sosyal medya hesabından Türkiye Cumhuriyeti Türk Marka ve Patent Kurumu'ndan alınan Denizli FK marka tescil belgesini paylaşarak açıklama yapan Yıldırım, "Ben yaşadıkça bu proje sadece kağıt üzerinde kalacaktır" ifadelerini kullandı.

Denizlispor’da transfer yasağı ve borçlar yüzünden 3 yıldır takviye yapamayıp tamamı altyapıdan olan kadrosu kalan futbolcularla mücadele ediyor.

Kulüp geçtiğimiz günlerde takım otobüsünü satışa çıkarmıştı.