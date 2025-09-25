Denizlispor'da başkanlar borçtan sorumlu olacak

DENİZLİ, (DHA)- TARİHİNDE ilk kez amatör lige düşen Ege'nin köklü kulübü Denizlispor'da yönetim tüzük kongresi yaptı. Kongrede alınan kararlar doğrultusunda üyelik kotası tamamen kaldırılıp, artık dileyen herkesin kulübe üye olmasının önü açıldı. Yeşil-siyahlı kulüpte yenilenen tüzük gereği başkanlar görev süreleri boyunca yaptıkları harcamalardan ve oluşan borçlardan tamamen sorumlu olacaklar. Yönetim, "Denizlispor’umuzun geleceğini daha güçlü, şeffaf ve katılımcı bir şekilde inşa etmek adına alınan bu kararların camiamıza fayda sağlamasını temenni ediyoruz" açıklamasını yaptı.