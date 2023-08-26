Denizlispor, Diyarbakır'da sahaya çıkacak

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekibi Denizlispor yarın ilk maçına Diyarbakır'da çıkacak.

Yeşil-siyahlılar Amed Sportif Faaliyetler takımının konuğu olacak. Diyarbakır Stadı'nda Can Cengiz'in yöneteceği maçın başlama düdüğü saat 20.00'de çalacak.

Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Ertuğrul, lige zorlu bir deplasman maçıyla başlayacaklarını belirterek, "Yeni sezon tüm takımlarımıza hayırlı olsun. İyi bir başlangıç yapmak için mücadele edeceğiz" dedi.