Denizlispor, Erzincanspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Kaynak: İHA
Denizlispor, Erzincanspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor.
Denizlispor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup 25. haftasında deplasmanda Erzincanspor’la karşılaşacak.
Bu sabah teknik direktör Özcan Bizati yönetiminde toplanan takım, hazırlıklarını Haluk Ulusoy Tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kemal Çetinkaya takımla birlikte çalışmalara başlarken, Berkant Gündem takımdan ayrı çalışmalarını sürdürüyor.
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