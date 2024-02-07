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Denizlispor, Erzincanspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Ajans Haberleri
  • 07.02.2024 14:42
  • Giriş: 07.02.2024 14:42
  • Güncelleme: 07.02.2024 14:42
Kaynak: İHA
Denizlispor, Erzincanspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Denizlispor, Erzincanspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor.

Denizlispor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup 25. haftasında deplasmanda Erzincanspor’la karşılaşacak.

Bu sabah teknik direktör Özcan Bizati yönetiminde toplanan takım, hazırlıklarını Haluk Ulusoy Tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kemal Çetinkaya takımla birlikte çalışmalara başlarken, Berkant Gündem takımdan ayrı çalışmalarını sürdürüyor. 

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