Denizlispor iyi gidişatı sürdürmek istiyor

Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Ertuğrul, son 3 haftada hem mücadele hem de skor anlamında iyi işler yaptıklarını belirterek, “Fethiyespor maçından da puan ya da puanlarla dönmek istiyoruz” dedi.



TFF 2.Lig Kırmızı Grup 7.hafta maçında Pazar günü deplasmanda Fethiyespor’la karşılaşacak olan Denizlispor, hazırlıklarını Haluk Ulusoy Tesislerinde sürdürdü. Ligde son 3 maçtan 7 puanla ayrılan Yeşil siyahlılar, Fethiyespor deplasmanından da puanla dönmenin hesaplarını yapıyor. Özellikle iç sahada taraftarların da desteğiyle şu ana kadar iyi bir performans sergilediklerini ifade eden Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Ertuğrul, “Erzincanspor maçında özellikle pas tercihleri ve son vuruşlarda biraz daha dikkatli olabilseydik, galip gelmemiz işten bile değildi. Aldığımız bir puanın çok değerli olduğunu söylemek istiyorum. 3 Haftadır sahadan puanla ayrılıyoruz. Neredeyse tamamı alt yapıdan gelen genç oyunculardan kurulu takımım çok iyi çalışıyor ve elinden geleni yapıyor. Eksik oyuncularımızın olmasına rağmen bunu hissettirmiyorlar. Forma şansı bulan tüm oyuncularım, kendilerine verilen görevi en iyi şekilde yapmak için çalışıyor” dedi.

Erzincanspor maçında hakem kararlarının da sonuca etki ettiğine inandığını kaydeden Bülent Ertuğrul, “Bugüne kadar hakem kararları konusunda konuşmadım. Haksız yere atıldığım maç dahil. Ancak hakemlerimizin biraz daha dikkatli olması gerektiğine inanıyorum. Bir oyuncunun hatası nasıl sonuca etki ediyorsa, hakem hataları da etki edebiliyor. Erzincanspor maçında net bir penaltımız verilmedi. İyi niyetli olduklarından şüphemiz yok ancak biraz daha dikkatli olunması gerektiğine inanıyorum” dedi.



Erzincanspor karşılaşmasında taraftarların takıma olan güvenlerini bir kez daha gösterdiklerini kaydeden Ertuğrul, “Son yıllardaki en fazla taraftar sayısına ulaştığımızı düşünüyorum. Denizlispor taraftarı skora değil, mücadeleye aşık olan bir taraftar. Takım mücadele ettiği sürece sonuç ne olursa olsun desteklerini esirgemiyorlar. Biz de onların bu güvenine layık olmak, onların istediği mücadeleyi ortaya koymak için çalışıyoruz. Deplasmanda da bizi yalnız bırakmayan taraftarlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.



Fethiyespor maçının hazırlıklarını sürdürdüklerini kaydeden Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Ertuğrul, “Rakibimiz ligin güçlü takımlarından biri. Zor bir deplasman olacağını biliyor ve buna göre çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sakatlıkları bulunan Gökhan Süzen ve Berkant Gündem dışında eksiğimiz yok. Cezası sona eren Bekir Turaç Böke bu maçta takımdaki yerini alacak. Hedefimiz son haftalardaki çıkışımızı sürdürmek ve bu zor deplasmandan puan ya da puanlarla dönmek” dedi.