Denizlispor, kaptan Gökhan Süzen’le nikah tazeledi
Denizlispor’da, 2 yıldır kulübün kaptanlığını yapan Gökhan Süzen’le 1+1 yıllık sözleşme uzattı.
Kaynak: İHA
Denizlispor’da 2 sezondur kaptanlık da yapan tecrübeli futbolcu Gökhan Süzen’le 1+1 yıllık sözleşme uzatıldı.
Horozlardan yapılan açıklamada “Kulübümüz, 2 yıldır takımımızın kaptanlığını yapan Gökhan Süzen ile yeniden anlaşarak 1+1sözleşme imzaladı” ifadeleri kullanıldı.
Deneyimli oyuncu son geçtiğimiz sezon tamamı ilk 11 olmak üzere 33 maça çıkarken 2 gol 7 asist kaydetti.