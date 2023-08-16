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Denizlispor, kaptan Gökhan Süzen’le nikah tazeledi

Denizlispor’da, 2 yıldır kulübün kaptanlığını yapan Gökhan Süzen’le 1+1 yıllık sözleşme uzattı.

Ajans Haberleri
  • 16.08.2023 17:57
  • Giriş: 16.08.2023 17:57
  • Güncelleme: 16.08.2023 17:58
Kaynak: İHA
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Denizlispor, kaptan Gökhan Süzen’le nikah tazeledi

Denizlispor’da 2 sezondur kaptanlık da yapan tecrübeli futbolcu Gökhan Süzen’le 1+1 yıllık sözleşme uzatıldı.

Horozlardan yapılan açıklamada “Kulübümüz, 2 yıldır takımımızın kaptanlığını yapan Gökhan Süzen ile yeniden anlaşarak 1+1sözleşme imzaladı” ifadeleri kullanıldı.

Deneyimli oyuncu son geçtiğimiz sezon tamamı ilk 11 olmak üzere 33 maça çıkarken 2 gol 7 asist kaydetti. 

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