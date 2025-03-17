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Denizlispor kaybetmiyor

Ajans Haberleri
  • 17.03.2025 14:08
  • Giriş: 17.03.2025 14:08
  • Güncelleme: 17.03.2025 14:08
Kaynak: DHA
Denizlispor kaybetmiyor

DENİZLİ, (DHA)- 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta kurtuluş savaşı veren Denizlispor, Play-Off hattındaki Zonguldakspor deplasmanından 2-2'lik beraberlikle dönerek yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı. Grupta 2 Şubat'taki Polatlı 1926 deplasmanından beri kaybetmeyen yeşil-siyahlı ekip, bu periyotta 9 puan topladı. Evindeki son 2 maçı kazanıp, deplasmanda kazanamasa da 3 maçtır puan almayı başaran Denizli 16 puana ulaştı. Denizlispor, Zonguldakspor beraberliğine rağmen grupta Büyükçekmece Tepecikspor'un İzmir Çoruhlu FK'yı 4-1 yenmesiyle averajla yine düşme hattına geriledi.

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