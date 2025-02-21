Denizlispor Kulübü'nün doğalgazı borç nedeniyle kesildi

Denizlispor Kulübü Haluk Ulusoy Tesisleri'nin doğalgazı, kulübün borcu nedeniyle kesildi.

Alınan bilgiye göre, doğalgaz dağıtım şirketi, kulübe son 22 aylık dönemde ödenemeyen yaklaşık 2 milyon 870 bin liralık doğalgaz faturasının ödenmesi için bildirimde bulundu.

Borcun ödenmemesi üzerine 19 Şubat'ta Merkezefendi ilçesindeki tesislerde doğalgaz kesimi işlemi uygulandı.

3. Lig'de mücadele eden kulübün açıklamasında, Denizlispor'un "sahipsiz" bırakıldığı belirtildi.

Tesiste yemek, sıcak su ve ısınma imkanı olmadığı ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu takımın futbolcuları sahada ter döküyor ama akşamına battaniyelere sarılarak donmamak için mücadele ediyor. Bu bir kulüp için değil, bir insan için bile utanç verici bir durumdur. Bizi bitirmek isteyenlere sesleniyoruz, başaramayacaksınız. Bu arma, bu renkler sizin oyunlarınıza boyun eğmeyecek. Bizi yok sayabilirsiniz, sırtınızı dönebilirsiniz, sesimizi kısmaya çalışabilirsiniz ama biz pes etmeyeceğiz."