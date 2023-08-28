Denizlispor ligin ilk maçından puan çıkartamadı

Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Ertuğrul, ligin ilk maçından puansız ayrılmalarının üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.



TFF 2.Lig Kırmızı Grupta ilk maçını deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler ile oynayan ve ikinci yarıda yediği gollerle sahadan 2-0 mağlup ayrılan Denizlispor’da büyük üzüntü yaşanıyor.

Transfer yasağı sebebiyle alt yapıdaki oyuncuların ağırlıklı olduğu bir kadroyla mücadele ettiklerini ifade eden Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Ertuğrul, "Amed Sportif Faaliyetler takımı grubumuzun en güçlü takımlarından biri. Rakibimizi çok iyi analiz ettik ve ona göre bir oyun planı hazırladık. Oyuncularım bu plana büyük oranda uydu ve elinden gelen mücadeleyi sahaya yansıttı. Üçüncü bölgede istediğimiz kadar etkili olamadık. İkinci yarıda biri penaltı diğeri de çıkarken kaptırdığımız bir toptan yediğimiz gollerle ilk haftayı puansız kapattık. Mağlubiyet dolayısıyla üzgünüm ancak futbolcularımın oyun disiplinine sadık kalması ve maç boyunca oyundan düşmeden mücadele etmesi beni sevindirdi. Sezon öncesi kendi tesislerimizde yoğun bir çalışma dönemi geçirdik. Ancak istediğimiz kadar hazırlık maçı yapamadık. Maç eksikliğini hissettik. En azından bir puanla dönerek lige moralli başlamak istiyorduk ancak başaramadık. Bu maçı unutmamız ancak bu maçı iyi analiz ederek eksiklerimizi tespit ederek gidermemiz gerekiyor. Ben tüm oyuncularıma mücadelelerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.



Yeşil siyahlıların, 3 Eylül Pazar günü konuk edeceği Karaman FK maçının hazırlıklarına yarına başlayacağı öğrenildi.