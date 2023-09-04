Denizlispor puanla tanıştı

TFF 2'nci Kırmızı Grup'ta ilk hafta maçında deplasmanda Amed Sportif'e 2-0 kaybeden Denizlispor, 2'nci hafta puanla tanıştı.

Evinde Karaman FK'yı konuk eden yeşil-siyahlılar 1-0 geriye düştüğü maçta sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Tecrübeli kaptanı Gökhan Süzen'le golü bulan Denizlispor 1 puana razı oldu.

Teknik direktör Bülent Ertuğrul, eşitliği yakaladıktan sonra taraftarın da desteği ile galibiyet golü için mücadele ettiklerini belirterek, "Kazanmayı çok istedik ama olmadı. Ben takımımdan umutluyum. Her geçen gün daha iyi duruma geleceğiz" yorumunu yaptı.