Denizlispor seriyi sürdürmek istiyor

Çıktığı son iki müsabakayı kazanarak seri başlatan Denizlispor’da Başkan Mehmet Uz, “Bu maçta da en büyük silahımız, her koşulda takımına sahip çıkan taraftarlarımız olacak. Tüm taraftarlarımızı tribünleri doldurarak destek vermeye devam etmelerini istiyorum” dedi.

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 6.haftasında 1 Ekim Pazar günü A. 24 Erzincanspor’u konuk edecek olan Denizlispor hazırlıklarını tek idmanla sürdürdü. Arnavutköy Belediyespor ve son olarak deplasmanda Etimesgut Belediyespor’u mağlup ederek 2 maçta 6 puan çıkaran horozlar, ligin güçlü takımlarından 24Erzincanspor’u da yenerek galibiyet serisini ve çıkışını sürdürmek istiyor. Kritik maç öncesi açıklamalarda bulunan Denizlispor Kulüp Başkanı Mehmet Uz, ligin en genç takımı olduklarını hatırlatarak, “Sezon hazırlıklarına en erken başlayan takımlardan biriyiz. Yaz aylarını tamamen çalışarak ve genç oyuncularımızı lige hazırlayarak geçirdik. İlk 3 haftada iyi mücadele etmemize rağmen bunu skora yansıtamadık. Ancak son 2 haftada hem oyun hem de skor olarak istediğimizi alarak sahadan ayrıldık” dedi. Her maçın zor olduğunu ifade eden Mehmet Uz, “Ligde her puan altın değerinde. Özellikle iç saha maçlarında puan kaybı yaşamak istemiyoruz. Şu ana kadar evimizde oynadığımız iki maçtan birini kazandık, birinden beraberlikle ayrıldık. Evimizde puan olarak iyi bir çizgimiz var. Bunu Erzincanspor maçında da sürdürmek istiyoruz. Eksik oyuncularımıza rağmen takımımızın kazanmak için elinden geleni yapacağından kimsenin şüphesi olmasın” dedi.



Hem iç saha hem de deplasmanda en büyük silahlarının şartsız koşulsuz takımına sahip çıkan vefakar Denizlispor taraftarı olduğunu belirten Uz, “Karaman FK ve Arnavutköy Belediyespor maçlarında taraftarlarımızın desteğinin alınan puanlarda ne kadar etkili olduğunu gördük. Arnavutköy Belediyespor maçının ilk yarısını 2 farklı mağlup kapatmamıza rağmen taraftarlarımızın desteğiyle maçı çevirmeyi başardık. Etimesgut Belediyespor deplasmanında da taraftarlarımız üzerine düşeni fazlasıyla yaptı ve galibiyette önemli rol oynadı. Hem sosyal medya hem de birebir görüşmelerimizde taraftarlarımızın takımına olan desteği ve güveni bizi çok sevindiriyor. Hepsine teşekkür ediyorum. Pazar günü oynayacağımız Erzincanspor maçında tribünleri doldurarak takımlarına desteklerini sürdürmeleri en büyük dileğimiz. Son yılların en fazla taraftar sayısına ulaşacağımıza inandığımız bir maça çıkacağımızı tahmin ve temenni ediyoruz. Bu maçı kazandığımız taktirde ligdeki konumumuz farklı bir yere taşınabilir. Tüm taraftarlarımızı Pazar günü tribünleri doldurmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.



Öte yandan Etimesgut Belediyespor deplasmanında sakatlanan Emre Sağlık’ın adalesinde kanama tespit edildiği ve oyuncunun 2 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Emre Sağlık’ın yanı sıra iç sahada oynanacak A. 24 Erzincanspor maçında geçen hafta kasığı yırtılan Gökhan Süzen ile kart cezalısı Bekir Tunç’un kadroda yer alamayacağı ifade edildi.