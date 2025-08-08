Denizlispor'un eski Asbaşkanı rezidansta ölü bulundu: Soruşturma başlatıldı

Denizli’de bir dönem Denizlispor'un ASbaşkanlığını da yapan müteahhit Mehmet Kavak, yaşadığı rezidanstaki dairesinde tabancayla vurulmuş halde bulundu.

Olay, Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Kavak'tan (60) haber alamayan ailesi, Merkezefendi ilçesine bağlı Çakmak Mahallesi'ndekindeki rezidansa geldiklerinde iş adamını kanlar içinde bulundu.

Ailenin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Mehmet Kavak’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemelerde Kavak’ın beylik tabancasını yanında buldu.

İntihar üzerine durulan olayda Mehmet Kavak’ın ölüm nedenin belirlenmesi amacıyla cenaze Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.