Denizlispor'un konuğu Karaman FK
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta Amed Sportif'e deplasmanda 2-0 yenilerek sezona puansız giriş yapan Denizlispor yarın sahasında Karaman FK ile karşı karşıya gelecek.
Kaynak: DHA
Denizli Atatürk Stadı'nda Burak Taşkınsoy'un yöneteceği karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları loca önü 100, kapalı B-D üst 75, kapalı alt 60, maraton 50 ve misafir tribünü 65 TL olarak belirlendi.
Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Ertuğrul, karşılaşmayı kazanacaklarına inandığını dile getirdi.