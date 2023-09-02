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Denizlispor'un konuğu Karaman FK

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta Amed Sportif'e deplasmanda 2-0 yenilerek sezona puansız giriş yapan Denizlispor yarın sahasında Karaman FK ile karşı karşıya gelecek.

Ajans Haberleri
  • 02.09.2023 11:50
  • Giriş: 02.09.2023 11:50
  • Güncelleme: 02.09.2023 11:51
Kaynak: DHA
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Denizlispor'un konuğu Karaman FK

Denizli Atatürk Stadı'nda Burak Taşkınsoy'un yöneteceği karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları loca önü 100, kapalı B-D üst 75, kapalı alt 60, maraton 50 ve misafir tribünü 65 TL olarak belirlendi.

Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Ertuğrul, karşılaşmayı kazanacaklarına inandığını dile getirdi. 

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