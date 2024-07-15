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Denizlispor'un takım otobüsü internet üzerinden satışa çıktı

TFF 3'üncü Lig'e düşen Denizlispor'da, takım otobüsü internet üzerinden satışa çıkarıldı.

Güncel
  • 15.07.2024 14:08
  • Giriş: 15.07.2024 14:08
  • Güncelleme: 15.07.2024 14:14
Kaynak: DHA
Denizlispor'un takım otobüsü internet üzerinden satışa çıktı

Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin tasarruf tedbirleri kapsamında Denizlispor’dan geri aldığı takım otobüsü, internet üzerinden satışa çıkarıldı.

Denizlisporlu taraftarların sosyal medyadaki tepkilerinin ardından otobüsün satış ilanı internet ortamından kaldırıldı.

Verilen ilanda takım otobüsüne 10 milyon 900 bin TL değer biçildi.

Yeşil-siyahlı yönetimin yeni takım otobüsü tedarik etmek için çalışmalara başladığı öğrenildi.

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