Denizlispor'un takım otobüsü internet üzerinden satışa çıktı
TFF 3'üncü Lig'e düşen Denizlispor'da, takım otobüsü internet üzerinden satışa çıkarıldı.
Kaynak: DHA
Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin tasarruf tedbirleri kapsamında Denizlispor’dan geri aldığı takım otobüsü, internet üzerinden satışa çıkarıldı.
Denizlisporlu taraftarların sosyal medyadaki tepkilerinin ardından otobüsün satış ilanı internet ortamından kaldırıldı.
Verilen ilanda takım otobüsüne 10 milyon 900 bin TL değer biçildi.
Yeşil-siyahlı yönetimin yeni takım otobüsü tedarik etmek için çalışmalara başladığı öğrenildi.