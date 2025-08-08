Denizlispor’un eski Asbaşkanı rezidansta ölü olarak bulundu

Denizli’de inşaat sektöründe faaliyet gösteren ve bir dönem Denizlispor’un ASbaşkanlığını da yapan tanınmış müteahhit Mehmet Kavak, yaşadığı rezidanstaki dairesinde tabancayla vurulmuş halde bulundu.

Olay, Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Çakmak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; uzun yıllardır inşaat sektöründe faaliyet gösteren ve birçok büyük projeye imza atan Mehmet Kavak’tan (60) haber alamayan ailesi, Merkezefendi ilçesine bağlı Çakmak Mahallesi’ndekindeki rezidansa geldiklerinde iş adamını kanlar içinde bulundu. Aile hemen 112 Acil Çağrı Merkezini ihbarda bulundu. İhbar Üzerine üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Mehmet Kavak’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemelerde Kavak’ın beylik tabancasını yanında buldu. İntihar üzerine durulan olayda Mehmet Kavak’ın ölüm nedenin belirlenmesi amacıyla cenaze Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Geçmiş dönemlerde Denizlispor’da Asbaşkanlık görevi yapan Mehmet Kavak’ın ölüm haberi Denizli spor camiası ve iş dünyasında büyük üzüntüye neden oldu.