Denizlispor’un yeni başkanı Yıldırım oldu

2. Lig’den düşen Denizlispor’da bugün yapılan seçimli olağan kuruluna tek aday olarak katılan Ahmet Yalın Yıldırım, kulübün yeni başkanı oldu.

Ajans Haberleri 14.05.2024 22:59 Giriş: 14.05.2024 22:59

Güncelleme: 14.05.2024 22:59 Kaynak: İHA

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