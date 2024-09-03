Denizli’ye kuvvetli yağış uyarısı

Meteorolojiden gelen uyarıya göre Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinde bugün öğle saatlerinden itibaren 12.00 ile 19.00 saatleri arasında kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.



Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden itibaren başlayacak olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışta vatandaşlara sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini uyarı yapıldı. Kuvvetli gök gürültülü yağışların, bugün saat 12.00 ile 19.00 saatleri arasında etkili olunması beklendiği ifade edildi.