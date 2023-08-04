Depo baskınında 2 milyon 600 bin makaron ve 8 bin litre sahte içki yakalandı

Antalya’da polisin bir depoya yaptığı baskında sahte sigara, alkol, alkol yapımında kullanılan çok miktarda malzeme ile birlikte 2 milyon 600 bin makaron ve 8 bin 810 litre sahte alkol ele geçirildi, 15 kişi hakkında işlem yapıldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Aksu, Muratpaşa, Kepez ilçelerinde bir kamyonet, bir iş yeri, bir ikamet, bir depoda arama yapıldı. Yapılan aramalarda 380 paket gümrük kaçağı sigara, 2 milyon 600 bin makaron, 210 adet elektronik sigara ve kartuşu, 40 adet puro, 150 şişe satışa hazır sahte içki, 8 bin 810 litre sahte alkol , 245 adet boş içki şişesi, 860 adet kaçak/sahte alkol yapımında kullanılan malzeme (kapak, kapüşon, bandrol, içki etiketi vb.), 1 adet hava kurutma makinesi, 2 şişe gıda boyası/esansı, 276 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Operasyonda 13 şahıs hakkında “5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu” dahilinde işlem yapıldığı bildirildi.