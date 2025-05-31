Depo inşaatında kalıp yan yattı: 2 işçi yaralı

Adana’da depo inşaatında kalıbın yan yatması sonucu iki işçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Sarıçam ilçesine bağlı Suluca Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, işçiler sabah saatlerinde depo inşaatında çalışmaya başladı. Bir süre sonra işçilerin çaktığı kalıp yan yattı. Altında kalan iki işçi yaralandı. Diğer işçilerin yardımıyla kalıbın altından çıkartılan iki işçi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Adana Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.