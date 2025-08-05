Depo işçileri direnişten güç alıyor

Ebru ÇELİK

İstanbul Esenyurt’ta bulunan HepsiJET deposunda çalışan 28 işçinin direnişi 12’nci gününü geride bırakırken işçiler dün İstanbul Şişli’de bulunan HepsiJET Genel Merkezi önünde bir araya gelerek basın açıklaması yaptı.

Çalıştıkları süreç boyunca kötü çalışma koşulları, taciz, mobbing ve sendikasızlaştırma baskısına maruz kalan işçiler iş akitlerini haklı fesihle sonlandırmıştı. Ardından ise yıllardır HepsiJET bünyesinde çalışmalarına rağmen 28 işçi “taşeronsunuz” bahanesiyle tazminatlarını alamadı.

İstanbul Şişli’de bulunan genel merkez binası önünde yapılan açıklamayı 4,5 yıldır HepsiJet deposunda çalışan Ayşe Çayırcı okudu. Çayırcı, “Biz HepsiJET depo işçileri olarak uzun süredir insan onuruna aykırı koşullarda çalıştırılıyoruz. İş güvenliği ihlalleri, zorunlu fazla mesailer, gasp edilen izin hakları, sistematik mobbing ve temel ihtiyaçların dahi karşılanmadığı bir ortamla karşı karşıyayız. Bu koşullar yalnızca fiziksel değil aynı zamanda psikolojik bir yıkım halini almış durumda” dedi. Çayırcı, geçtiğimiz şubat ayında işten çıkarılan ve direniş başlatarak haklarını alan Esenyurt HepsiJET işçilerinin başlattıkları direnişi örnek aldıklarını söyledi. Çayırcı, “Ancak örgütlenme hakkımıza yönelen baskılar, daha önce şikâyetlerini dile getiren işçilerin tek tek işten çıkarılması ve yıldırma politikalarıyla istifaya zorlanması, çalışma şartlarının tahammül edilemeyen noktaya gelmesi bu süreci haklı sebeplerimizle iş sözleşmemizi feshetmemize getirdi” diyerek yaşadıkları hak ihlallerini şu şekilde sıraladı: “Haftalık izin haklarımızın yok sayılması, fazla mesailerimiz, resmî tatillerde ve hafta sonlarında çalışmamıza rağmen ücretlerimiz ödenmemesi. SGK primlerimizin eksik yatırılması, maaşlarımızdan haksız kesintiler yapılması. Meslek hastalığı ve iş kazaları olacak şekilde iş güvenliği önlemleri alınmadan çalıştırılmamız, İSG kıyafetlerinin kullanılmış verilmesi. İşçi onurunu zedeleyen üst arama uygulamaları, devamlı olarak aksayan hijyen koşulları. Mola sürelerinde keyfi kesintiler yapılması, su dahi verilmemesi ve dinlenme alanlarının olmaması. Kışın ısıtıcı, yazın soğutucu olmaksızın aşırı sıcak-soğukta çalışmaya zorlanmamız...”

BirGün’e konuşan Çayırcı, ayrıca kendilerine fiziksel güçlerinin yetmeyeceği işlerin yüklendiğini belirterek “25 kilo kedi mamalarından 3 adet yani 75 kiloluk ürünler bandıma geliyordu ve ben onları kaldıramayınca müdürümden azar işitiyordum. Tüm kadınlar bu iş ağır yüküne maruz kalıyor. Örnek, çok ağır bir TV geldiğinde yere düşürdüğümü gören müdürüm ‘Düzgün taşıyacaksın onları’ diyerek iş arkadaşlarımın yanında bana bağırmıştı” diye konuştu.

“Fesih kararımız, yalnızca bir çekilme değil; ekmek ve haysiyet mücadelemizin bir devamıdır” diyen Çayırcı, konuşmasını şu ifadelerle sonlandırdı: “Tüm haklarımızı derhal almak üzere hukuki ve fiili mücadele sürecini başlattığımızı ilan ediyoruz. Geri adım atmayacağız, haklarımızı alana kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu sürecin, yalnızca bizim değil, Esenyurt bölgesinde sistematik hale gelen sendikasızlaştırma politikalarının ve işçileri günlükçü konumda tutarak haklarını budama çabasının bir parçası olduğunun bilincindeyiz. Bu kölelik düzenine sessiz kalmayın. Sendika düşmanlığına, güvencesizliğe, hak gasplarına karşı omuz verin.”