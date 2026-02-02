Depo işçilerinin başlattığı hak mücadelesine destek yağıyor: Dayanışma zinciri çok tat kaçıracak

23 Ocak’ta yüzde 28’lik sefalet zammı dayatmasına ve insanlık dışı çalışma koşullarına karşı, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası (DGD-SEN) öncülüğünde 5 bin Migros depo işçisinin başlattığı direniş, kısa sürede ülke geneline yayılan bir mücadeleye dönüştü.

Önceki gün emekçilerin mücadelelerini Migros’un da bağlı olduğu Anadolu Grubu’nun sahibi Tuncay Özilhan’ın Beykoz’daki villasının önüne taşıması, kolluğun sert müdahalesi ve ters kelepçelerle gerçekleştirilen gözaltılarla karşılık buldu.

Gözaltına alınan emekçiler BirGün’e yaptıkları açıklamada, götürüldükleri Vatan Emniyet’te 17.00’den gece 02.00’ye kadar aç susuz bırakıldıklarını ve ters kelepçelerle bekletildiklerini söyledi. İşçiler “Bizim isteğimiz soframıza bir ekmek daha fazla koymakken kolluk gücü ülkenin yarısını satın alan sermayeciyi korudu” dedi.

Müdahale, yalnızca direnişteki işçileri değil akademisyenlerden sanatçılara, esnaftan yurttaşlara kadar geniş bir kesimi harekete geçirdi. Toplumun farklı kesimleri, yaşananların yalnızca depo işçilerinin sorunu değil, toplumun ortak mücadelesi olduğuna vurgu yaptı. Diğer yandan Migros’a boykot protestosu da hız kazandı.

Bugünün BirGün'ü

TEKELLER EFES SATMAYACAK

Türkiye Tekel Bayiler Platformu, yaptığı açıklamayla ülke genelindeki tekel bayilerinde Anadolu Grubu’na ait Efes ürünlerinin, depo işçileri haklarını alana kadar satılmayacağını duyurdu. Aynı süreçte farklı üniversitelerden 102 akademisyen ile yaklaşık 500 kültür-sanat emekçisi, Migros depo işçileriyle dayanışmak amacıyla imza kampanyası başlattı. Yapılan açıklamalarda, bu direnişin Türkiye’de özellikle özel sektörde yaygın olan düşük ücretli, güvencesiz ve sendikasız çalışma düzeninin kaçınılmaz bir sonucu olduğu vurgulandı. Destek metinlerinde, “Haklı mücadelelerinin yanındayız” denilerek işçilerin taleplerinin meşruiyetine dikkat çekildi.

SANATÇILAR VE İŞÇİLER EL ELE

Kültür-sanat alanında çalışan emekçiler, sanatçılar, sanatseverler ve izleyiciler ortak bir çağrıyla Anadolu Grubu’na seslendi. “Büyük Depo Direnişi” sloganıyla yayımlanan açıklamada, hak arayan binlerce depo işçisinin çağrısının duyulduğu ve bu mücadelenin yanında olunduğu belirtildi. Açıklamada, Migros depolarındaki direnişin yalnızca ekonomik taleplerle sınırlı olmadığı, işçilerin sosyal güvencesizliğe, baskıya ve yasal hak ihlallerine karşı verdiği bir mücadele olduğu ifade edildi.

Kültür-sanat emekçileri, Anadolu Grubu’nun varlığını mümkün kılan ekonomik gücün temelinde işçilerin emeğinin bulunduğunu hatırlatarak, 5 maddelik taleplerinin acilen karşılanması ve sendikalaşma hakkının tanınması istendi. Açıklamada “Sanatçılar ve depo işçileri el ele” denildi.

102 AKADEMİSYENDEN ORTAK SES GELDİ

Bağımsız ve farklı üniversitelerden akademisyenler, insanca yaşanabilecek bir ücret ve sendikal haklar talebiyle mücadele eden Migros depo işçileriyle dayanışma çağrısı yaptı. Akademisyenler, Migros yönetimini Anayasa ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmış sendikal haklara uymaya ve işçilerin seçtiği temsilcilerle müzakere etmeye davet etti. Açıklamaya “Haklı mücadelelerinin yanındayız” başlığı verildi.

∗∗∗

DEPO İŞÇİSİNİN DİRENİŞİ TOPLUMSAL BİR MESELE

DGD-SEN Genel Örgütlenme Uzmanı Kemal Yılmaz, Tuncay Özilhan’ın işçilere gönderdiği “Ailemize hoş geldiniz” mesajına karşı, Özilhan’ın evinin önünde bir araya geldiklerini belirterek şunları söyledi: “DGD-SEN öncülüğünde işçiler olarak Özilhan’ın evinin önünde bir araya geldik. Şekerpınar, Çayırova ve Esenyurt depolarından işçilerin katıldığı bu eylemde, tüm Migros depolarındaki işçilerin gözü kulağı buradaydı. Biz sürecin artık aracılarla değil, doğrudan muhatabıyla çözülmesini istedik. İşçiler, yalnızca taleplerini dile getirdiği için işten çıkarıldı. Önce kadroya alınacakları bildirilen işçilere, taşeron firma US Grup üzerinden bile değil, Migros’un dijital uygulamaları aracılığıyla işten atılma tehdidi iletildi. Ardından fiili işten çıkarmalar gerçekleştirildi.”

Yılmaz, devamında şu şekilde konuştu: “Migros depo işçilerinin mücadelesi boyunca örülen dayanışma çok kıymetlidir ancak kazanıma ulaşana kadar eksik kalacaktır. Migros ve Anadolu Grubu’na ait tüm işyerlerinin ve marketlerin eylem ve dayanışma alanlarına dönüştürülmesi gerekiyor. Başta Migros işçileri olmak üzere BİM, A101 ve ŞOK depolarında da kazanana kadar mücadelemiz sürecek. Bu yol meşakkatli ama mücadeleden başka yolumuz yok. Ya kazanacağız ya kazanacağız.”

∗∗∗

ÜLKEDEKİ HAK ARAYIŞININ KARŞILIĞIDIR BU ZULÜM

Gözaltına alınıp serbest bırakılan, Şekerpınar deposunda çalışan işçilerden Umut Baran Yapıcı, ülkede hak aramanın zorluğunu bir kez daha görmüş olduklarını belirterek “Muhatap bulamıyoruz kelepçeyle aşağılanarak gözaltına alınıyoruz” dedi.

Toplumun birçok kesiminden depo işçilerine gelen dayanışma ve desteğin haklı mücadelelerini tavsif eden bir yerden olduğunu belirten Yapıcı, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “İnsanların bize karşı tutumu, aslında herkesin benzer sorunlar yaşadığını ortaya koyuyor. Türkiye’de pek çok insan bu sömürü düzenini hissediyor, holdingler ve şirketler tarafından sıkıştırıldığını görüyor. Verilen bu mücadele, insanların aynı sorunları yaşadığını gösteriyor. Bu çıkış çaresizlikten doğdu. İnsanlar ay sonunu getiremiyor, ne yapacağını bilmiyor, ciddi maddi sorunlarla karşı karşıya kalıyor. Biz ses çıkardığımızda insanlar ‘Biz de aynı şeyleri yaşıyoruz’ dedi. Bu yüzden bu kadar ses getirdi. İnsanlar gerçekten çaresiz. Ailesiyle bir akşam yemeği yiyemeyen, temel ihtiyaçlarını karşılayamayan milyonlarca insan var. Bu nedenle bu sürece ortak oldular. Bu sürecin bir an önce netleşmesi ve insanların işine dönmesi gerekiyor. Bu konuda Migros’un gerekli adımları atması gerekiyor.”

∗∗∗

DESTEKLER AYAKTA TUTUYOR

Gözaltına alınıp serbest bırakılan işçilerden Esenyurt depoda çalışan Tarık Yılmaz, götürüldükleri Vatan Emniyet’te saatlerce aç ve susuz kaldıklarını belirterek “Kelepçeler çok sıkıldı, ellerimiz morardı. Önce hastaneye, ardından Vatan Emniyet’e götürüldük. Saat 17.00 civarında gözaltına alındık, gece 02.00’ye kadar aç, susuz ve ters kelepçeli şekilde bekletildik” dedi.

“Biz patronun kapısına haklarımızı istemek için gittik. Karşımızda işçiyi değil patronu koruyan bir polis vardı. Bir suç işlemiş olsak ‘haklılar’ derdik. Biz sadece hakkımız olan zammı, ekmeğimizi istedik. İşyerinde iş güvenliği yok dedik, hijyen koşullarını dile getirdik. Bir işçi bunları söylediği için ters kelepçeyle gözaltına alınır mı? Bunları ailemiz de görüyor, çocuklarımız da görüyor. Psikolojik olarak da çok sarsıldık” diyen Yılmaz, yaşadıklarını şu şekilde aktardı:

“Kimse böyle bir şey istemezdi ama elimizde olmayan bir süreç yaşandı. Ailemiz ve çocuklarımız da bu psikolojiyle yaşıyor. Ben şu an işsizim. Altı senedir orada çalışıyordum. Bir tutanağım, uyarım yok. Bir gün eve geldiğimde, Migros Sanal Market’ten gelen kampanya mesajı gibi bir mesajın içinde “Çıkışınız verilmiştir” yazıyordu. Şu ana kadar yaklaşık 500’den fazla işçi bir mesajla işten atıldı. Biz hakkımızı ararken direnişimiz ülke geneline yayıldı ve gelen desteklerle ayakta duruyoruz. Gelen desteklerin de büyümesini umut ediyoruz.”

∗∗∗

HALKIN ÇIKARDIĞI SES BİZZAT KENDİSİ İÇİN

İşçi hareketinde toplumsal destek, güncel sendikacılık araştırmalarında giderek daha fazla ilgi gören kritik bir konu. İşçi eylemlerinin toplumdan gördüğü desteğin niteliği ve bu desteği artıran faktörler, mücadelenin başarısında azımsanmayacak bir rol oynuyor. Migros depo işçilerinin direnişi, son yıllarda halk desteğini en yoğun alan nadir vakalardan biri olarak öne çıkıyor. Bu desteğin ilk kaynağı, işçilerin mücadeleci geçmişidir. 2022 grev dalgasındaki müstesna yerleri ve sosyal medyadaki hafıza, bugünkü direnişe yönelik desteğin zeminini güçlendirdi. Bu kez mücadelenin tüm depolara yayılması, harekete daha genel ve güçlü bir karakter kazandırdı.

İkinci boyut ise DGD-Sen’in temsil ettiği mücadeleci sendikal tarzla ilgili. Yerleşik sendikaların büyük kısmının mücadeleci kimlikten uzaklaştığı bir dönemde; DGD-Sen, Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, Birtek-Sen ve Bağımsız Maden-İş gibi yapılar, yozlaşmadan uzak ve halka dokunan bir dil kuruyor. DGD-Sen, Migros yönetiminin halkı muhatap almayan kapalı tutumunun aksine, şeffaf ve toplumla doğrudan bağ kuran bir iletişim stratejisi izledi.

Dr. Onur Can Taştan

Ankara Üniversitesi

Siyasal Bilgiler Fakültesi

En önemlisi ise mücadelenin çerçevelenme biçimidir. Migros işçileri, sadece kendi taleplerini değil, düşük ücret rejimini, güvencesizliği ve mevcut ekonomi programının yarattığı ortak yıkımı dile getirdiler. Kendi sorunlarını toplumun geniş kesimlerinin yaşadığı geçim sıkıntısıyla birleştirerek, halkın bizzat kendisi için ses çıkardığı bir odak noktası haline geldiler.