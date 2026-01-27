Depo işçilerinin direnişi yayılıyor

Ebru ÇELİK

Migros depolarında çalışan işçiler, patronun yüzde 28’lik zam dayatmasına karşı önceki gece 10 ilde faaliyette olan 12 Migros deposunda iş bıraktı. Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası (DGD-SEN) öncülüğünde yürütülen mücadelede 12 depoda yaklaşık 5 bin işçi, Diyarbakır, Erzurum, Adana, Mersin, Bursa, İzmir ve İstanbul’daki depolarda yaptıkları kortejlerle kararlılıklarını sosyal medya üzerinden paylaştı.

Migros yönetiminden resmi bir açıklama gelmediği sürece direnişin devam edeceğini vurgulayan depo işçileri “Anlaşma yok, direniş var. Migros yönetimi tarafından taleplerimizin kabul edildiğine dair resmi bir açıklama yapılmadığı sürece direnişimiz devam edecektir” dedi.

12 DEPODA İŞ BIRAKILDI

DGD-SEN öncülüğünde 23 Ocak 2026 Cuma günü sabah vardiyasıyla başlayan iş bırakma eylemleri kısa sürede ülke geneline yayıldı. Sendikanın verdiği bilgilere göre, iki gün gibi kısa bir sürede 12 depoda iş bırakılırken, yaklaşık 20 depoda iş yavaşlatma eylemleri gerçekleştirildi. İstanbul, İzmir, Adana, Bursa, Kocaeli, Diyarbakır başta olmak üzere birçok kentte Migros depolarında üretim ve sevkiyat ciddi biçimde yavaşladı. İşçiler, Migros’un asgari ücrete yapılan yüzde 28’lik artışın üzerine yalnızca yüzde 1 ekleyerek sunduğu yüzde 28’lik zam teklifini “sefalet zammı” olarak nitelendirirken depoda çalıştıkları süreçte iş sağlığı ve güvenliğinin göz ardı edildiğini, çalışanların bir kısmına sağlanan konaklama hizmetinde kalınan lojmanlarda sorunlar yaşandığı vurgulandı.

VERGİYİ PATRON ÖDEYECEK

İstanbul Esenyurt’ta bulunan Migros Deposundan bilgi aktaran DGD-SEN Örgütlenme Uzmanı Onur Koçer, Esenyurt depoda yaklaşık bin işçinin, ülke genelinde ise yaklaşık 5 bin işçinin iş bıraktığını söyledi. Koçer, “Sabah, orta ve gece olmak üzere üç vardiya var. İşçiler çoğu zaman kendi vardiyalarından erken gelip geç çıkıyor; alanı kalabalık tutarak eylemi güçlü biçimde sürdürüyorlar. Grev tüm hızıyla devam ediyor” dedi. Sorunların yalnızca ücretle sınırlı kalmadığını belirten Koçer, işçilerin taleplerine ilişkin şunları söyledi: “İlk talebimiz yüzde 50’lik bir zam oranı. İşçiler bordroda çıplak asgari ücretli görünüyor. Vergi ve SGK yükünden kaçınmak için ücretin bir kısmı yan haklar üzerinden ödeniyor. Bu nedenle fiilen alınan ücret asgari ücretin 2-3 bin lira üzerinde olsa da, bordroda asgari ücret yazıyor. Yıl içinde vergi dilimine girildiğinde ise ücret neredeyse asgari ücretin altına düşüyor. Bu nedenle ikinci talep, maaşların net ücret olarak tanımlanması ve vergi yükünün işçiye değil patrona ait olması. Ücretler brüt olarak tanımlandığı için vergi kesintisi işçiden yapılıyor. İşçiler, bu uygulamanın sona ermesini istiyor. Üçüncü talep, banka promosyonlarının tamamının işçilere ödenmesi. Depolarda iki yıllık anlaşmalarla 40-50 bin lira arasında promosyon oluştuğu belirtiliyor. Ancak bunun yalnızca 5-6 bin lirası işçiye veriliyor, kalan kısmına şirket el koyuyor. Oysa bu para bankanın, işçiye müşteri olduğu için ödediği bir tutar. İşçiler, promosyonun tamamının kendilerine ödenmesini talep ediyor. Dördüncü talep ise taşeron sisteminin kaldırılması.”

DGD-SEN, yapılan istişareler sonucunda taleplerini beş maddede şu şekilde topladı:

• Taşeron US-Group ve M.B.M depolardan gidecek, işçilerin tamamı Migros kadrosuna alınacak.

• Migros mağaza çalışanlarının aldığı tüm haklar depo işçilerine de verilecek.

• Banka promosyonları işçilere eksiksiz ödenecek.

• Tüm ücret artışları net yüzde 50 olacak.

• Vergiyi Migros patronu ödeyecek.