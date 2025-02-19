Depo işçisi kadınlar haklarını istiyor

Emek Servisi

İstanbul Esenyurt'ta bulunan HepsiJET deposunda çalışan 4 kadın işçi, işyerinde taciz ve mobbinge karşı önlem alınmaması üzerine iş akitlerinde haklı fesih yaptı.

İşçiler, haklı feshe rağmen tazminat hakları ödenmeyince önceki gün depo önünde direniş başlattı.

4 kadın işçinin başlattığı direniş dayanışma ile büyürken işçiler taciz faili işçinin işten çıkarılmaması, hijyenik olmayan ve ağır çalışma koşulları, soğukta çalışmaya zorlanma ve haklarının ödenmemesine karşı direnişlerine dün 2'nci gününde devam etti.