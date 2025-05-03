Depo yangınında binada mahsur kalanlar, itfaiyenin merdivenli araçlarıyla kurtarıldı

Onur KAYA/ÇERKEZKÖY,(Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, yapı marketin deposunda çıkan yangın büyümeden söndürüldü. Dumanın sardığı binada mahsur kalanları, itfaiyeciler, merdivenli araçlarla kurtardı.

Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Kosovalı Sokak'ta 5 katlı binanın bodrum katındaki yapı marketin depo kısmında, öğleden sonra, yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında, dumanlar kısa sürede binayı sardı. İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, bir yandan yangına müdahale ederken, diğer taraftan da binada mahsur kalanları merdivenli araçlarla kurtardı. Binadan tahliye edilen 10 kişiye ambulanslarda müdahale edildi. Yangın, yaklaşık 30 dakika süren çalışmayla kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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