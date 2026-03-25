Depolama tankları evlere dayandı

İlayda SORKU

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde Likit Kimya Sanayi şirketinin akaryakıt ve kimyasal ürün depolama terminali kapasite artışı projesi kapsamında düzenlenecek halkın katılımı toplantısı yarın saat 11.00’de Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Marmaraereğlisi Meslek Yüksekokulu’nda yapılacak. Proje ile mevcut depolama kapasitesinin yaklaşık iki katına çıkarılması planlandı.

Proje dosyasına göre, tesiste halihazırda toplam 101 bin 88 metreküp kapasiteli 56 tank bulunuyor. Kapasite artışı kapsamında 19 yeni tankın eklenmesi, ayrıca mevcut 37 tankın yıkılarak yerlerine 39 tank yapılması planlandı. Proje tamamlandığında toplam kapasitenin 185 bin 599 metreküpe ulaşacağı belirtildi. Projenin toplam bedeli ise 403 milyon TL olarak açıklandı. Toplantı öncesinde açıklama yapan yaşam savunucuları, Marmaraereğlisi’nde kimyasal depolama faaliyetlerinin yerleşim alanlarının sınırına kadar ulaştığını belirtti. Açıklamada, 2018’de Kamaradere Deresi’nde ortaya çıkan kirliliğin hafızalardaki yerini koruduğu vurgulandı. Açıklamada, sanayi tesisleri ile konutlar arasındaki mesafenin neredeyse ortadan kalktığına dikkat çekilerek bölgede çekilen görüntülerde büyük ölçekli depolama tanklarının hemen yanında evlerin bulunduğu belirtildi.

KAMU YARARI SORUNU

Tekirdağ Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi ve çevre aktivisti Özgür Aksun, Marmaraereğlisi’nin kıyı kenti kimliğinin baskı altında olduğunu söyledi. Aksun, “Burası deniziyle, plajlarıyla, tarım topraklarıyla, tarihi birikimiyle yaşayan bir kıyı kentidir. Ama bugün baktığımızda bu kentin dokusunun kimyasal sanayi baskısı altında ezildiğini görüyoruz. Halkın yaşam alanları, kamu yararı yerine başka hesaplarla göz ardı ediliyor” dedi. Petrol türevleri ve kimyasalların dereler üzerinden denize ulaşma, havaya karışma ve yerleşim alanlarına yayılma ihtimaline dikkat çekilen Aksun, bu durumun suyu, toprağı ve kıyı ekosistemini birlikte tehdit ettiğini söyledi. Aksun, su kıtlığı yaşanan bir bölgede yeraltı suyu kullanımına tepki göstererek, “Vatandaş su sıkıntısı yaşarken, bölgenin su varlığı başka amaçlarla tüketiliyorsa burada çok ciddi bir kamu yararı sorunu vardır” diye konuştu. Aksun, şöyle devam etti: “Deprem riski olan bir bölgede, kimyasal depolama ve enerji altyapısının bu kadar yakın olması büyük bir felaket ihtimalini gündeme getiriyor. Böyle bir durumda yaşanacak can kayıplarının ve çevresel yıkımın geri dönüşü olmaz.”

Aksun, bazı tesislerin Trakya Ergene Çevre Planı’na aykırı olduğuna ilişkin değerlendirmeler ve mahkeme kararları bulunduğunu belirterek “Bir kentin gelişimi, halkıyla, doğasıyla, kıyısıyla, tarımıyla, yaşam alanlarıyla birlikte düşünülmelidir. Kamu yararı budur. Masa başında, Ankara’dan bakarak verilen kararlarla Marmaraereğlisi’nin geleceği belirlenemez” dedi.