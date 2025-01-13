Depolar doldu, patates çürümeye terk edildi

Haber Merkezi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Çiftlik ilçesini, Bozköy, Azatlı ve Yeşilgölcük beldelerini ziyaret etti. Gürer, bu yıl Niğde bölgesinde 1 milyon ton patates üretildiğini belirterek, "Bu patateslerin önemli bölümü tarlada satılırdı. Bu yıl tüccar gelmedi, çiftçi de depolamak zorunda kaldı. Havalar iyi gidince patatesin 1-2 aylık ömrü kaldı. TMO veya Tarım Kredi alıma girmezse bir süre sonra bu patatesler çöp olacak’’ dedi.

Gürer, patatesin depolarda çürümeye başlaması durumunda hem çevre kirliliği hem de ekonomik kayıpların yaşanacağına dikkat çekerek, "Bu depodaki patatesin çöp olması durumunda buradan çıkarılması da sorun. Onun için bir an önce patatesle ilgili iktidar bu sesleri duymalı ve patatesi almalı. Gören herkes, ‘Ne olacak bu patatesin hâli?’ diyor" diye konuştu. Gürer, "Patates, Niğde’de üretim olan her yerde depoda çakılı bekliyor. Depolar iptidai, TMO, Tarım Kredi alıma girmezse ürün göz göre göre çürüyecek" dedi.