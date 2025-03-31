Depoları biber gazıyla dolduruyorlar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’ta gözaltına alınmasıyla başlayan eylemler ülkenin dört bir yanına yayıldı. Üniversitelerin kampüsleri, kent merkezleri ve mahalleler eylem alanına dönüştü. Yurttaşlar meydanlarda adalet talep ederken toplumsal muhalefet yeniden ayağa kalktı.

Eylemlerin dalga dalga yayıldığı günlerde İçişleri Bakanlığı’na bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü’nün biber gazı alımı yaparak depolarını doldurma kararı aldığı anlaşıldı. Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre Emniyet, biber gazı spreyi, beş odacıklı biber gazı fişeği ve el tipi gaz bombası gibi toplumsal olay ile eylemlerde müdahalede kullanılacak biber gazı alımı yapacak.

FARKLI TÜRLERİ VAR

İhale ilanlarında yer alan bilgilere göre, Emniyet farklı tiplerden toplam 160 bin adet biber gazı alacak. Polisin Gezi Parkı eylemlerinde yalnızca üç haftada 130 bin gaz fişeği kullandığı biliniyor. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün gelecek günlerde alacağı biber gazı sayıları şöyle:

8 Nisan: 400 mililitrelik 10 bin kutu biber gazı

15 Nisan: 50 bin adet dumanla yayılan ve elle atılan gaz bombası

16 Nisan: 100 bin adet beş odacıklı gaz fişeği

‘BİBER GAZI KİMYASAL SİLAH’

Öte yandan Türk Tabipleri Birliği (TTB) 21 Mart’ta yaptığı açıklamada, biber gazının kimyasal silah olarak kabul edilmesi gerektiğini ve yasaklanması gerektiğini belirtti. TTB’nin açıklamasında, “Anayasal bir hak olan toplantı, gösteri ve yürüyüş hakkını kullanan yurttaşlara yönelik olarak uygulanan şiddet ve kimyasal gazların kullanılması kabul edilemez. Gerek toplum gerekse birey sağlığı açısından çok kötü sonuçlar doğurabileceğini bilimsel kanıtlarla da öngördüğümüz göz yaşartıcı gazlar kimyasal silah olarak değerlendirilmeli ve kullanımları derhal yasaklanmalıdır” ifadeleri yer aldı.

SONUCU GİZLENİYOR

Savunma, güvenlik veya istihbarat alanlarıyla ilgili ya da gizlilik içinde yürütülmesi gereken ihaleler Kamu İhale Yasası’na tabi olmadığı için bu ihalelerin sonuç ilanları açıklanmayacak. Yani ihalelerin hangi şirkete ve kaç milyon TL’ye verildiği, biber gazının kimlerden alındığı gizli tutulacak.