Depozito iade noktaları geliyor: Şişe getirene ödeme yapılacak

Türkiye'de depozito iade dönemi başlıyor. 2025'te başlaması planlanan sisteme göre, 0.1 ile 3 litre hacme sahip tek kullanımlık ambalajlar geri dönüşecek, şişe/kutu başına 25 kuruş ödenecek. Bu paralar alışverişte kullanabilecek.

“Depozito Yönetim Sistemi” çalışmalarında sona gelindi. 2025’te devreye alınması planlanan depozito iade sistemiyle 0.1 litre ile 3 litre hacme sahip tek kullanımlık ambalajlı; alkolsüz içecek, içme kaynak suları, doğal mineralli sular, alkollü ve alkolsüz bira, malt içecek, enerji, sporcu içecekleri, şarap, meyve suları, süt ve içilebilir süt ürünlerinin ambalajları geri dönüşecek.

Millliyet'in haberine göre, iade sisteminin ilk etapta 5 bin noktada kurulması planlarken, makineler için kurulum noktaları tespitleri de sürüyor.

Belediyeler, Millet Bahçeleri ve üniversitelerden başlamak üzere; zincir marketler, alışveriş merkezleri, oteller, restoran ve kafeteryalar gibi insan trafiğinin yoğun olduğu alanlar uygulamaya dahil edilecek.

Yurttaşa iade ettiği her bir şişe/kutu için 25 kuruş depozito ödenecek. Depozito bedeli, bakanlığa bağlı Türkiye Emlak Katılım Bankası’nın altyapısı üzerinden açılacak “e-cüzdan” hesabında toplanacak. Yurttaş biriken paralarını alışverişlerde kullanılabilecek.