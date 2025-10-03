Deprem 5, korkusu 100 şiddetinde

Haber Merkezi

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında dün saat 14.55’te bir deprem meydana geldi. AFAD, İstanbul başta olmak üzere Bursa, Sakarya, Çorlu, Balıkesir’de de hissedilen depremin büyüklüğünü 5.0 olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.3, derinliğini ise 12.5 km olarak duyurdu.

Deprem sonrası Tekirdağ ve İstanbul’da çok sayıda kişi kendini bulunduğu binadan dışarı çıktı. İstanbul Valiliği panik nedeniyle 12, burkulma nedeniyle 5 kişinin 112’ye başvurduğunu bildirdi. ina için ise hasar duyurusu yapıldığı açıklandı. Depremin ardından İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul’da herhangi bir hasar bilgisi alınmadığını belirterek saha ekiplerimiz, şehir genelinde inceleme yaptığı bilgisini paylaştı.

KİMSE BULUNDUĞU BİNAYA GÜVENMİYOR

Pek çok deprem ülkesinde kimsenin kılını dahi kıpırdatmadığı bu büyüklükteki bir deprem bölgede büyük endişe yarattı. Neden depreme hazır olmamamız, kimsenin oturduğu, çalıştığı, eğitim gördüğü binaya güvenmemesi. Her depremde hatırladığımız eksikler, sorunların çözülmesini bırakın bir kenara katlanarak artıyor. Marmara Depremi’nden bu yana geçen 26 yılda İstanbul için yapılan şey kamu arazilerinin imara açılarak dağa taşa bina yapılması oldu.

İşte 6 madde 5’lık depremin İstanbul’a hissettirdikleri, yaşattıkları ve hatırlattıkları...

1) DÖRT YANIMIZ BİNA: Yaklaşık 18 milyonun yaşadığı İstanbul’da artık kıpırdayacak yer kalmadı. Dağa taşa otoban kenarına, piknik alanına kalan son yeşile bina dikildi. Üstelik her seferinde daha fazla katlısı.

2) AYAKTA DURACAK BOŞLUK YOK: Deprem toplanma alanını geçin evinden kaçanın sokakta ayakta duracağı bir yer kalmadı.

3) TRAFİK YİNE DURDU: Hiçbir ayrıntı düşünülmeden milyonlarca insanın küçük bir şehirde yaşamak zorunda bırakıldı. Normal zamanda dahi yoğun olan trafik 5’lik sarsıntı sonrası arapsaçına döndü. Kurtarma ekiplerinin, ambulansların büyük bir depremde nasıl ulaşacağı daha doğrusu ulaşamayacağı bir kez daha görüldü.

4) GSM ŞEBEKELERİ ÇALIŞMADI: Deprem anında en çok ihtiyaç duyulan şey haberleşme. Her zaman olduğu gibi dün de GSM şebekeleri çöktü. Haberleşme sağlanamadı.

5) BİTMEYEN HAZIRLIK: Geçen çeyrek asırda İstanbul’da hazırlık tamamlanmadı. Sadece rant hedefi doğrultusunda kurgulanan kentte dönüşüm sağlanamadı. Adına “Kentsel dönüşüm’ denilen uygulamalar kentin en riskli zemininin, en riskli yapıların bulunduğu ilçelerde değil müteahhitlere kar getiren yerlerde oldu.

6) YÖNETİCİLER TUTUKLU: 18 milyonluk kentin belediye başkanı Ekrem İmamoğlu ile çok sayıda ilçe belediye başkanı aylardır, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Tayfun Kahraman ise 3.5 yıldır tutuklu.

7) İKTİDAR KILINI KIPIRDATMIYOR: Muhalefetin yönettiği belediyelere operasyon yapılıp yöneticileri tutuklanırken iktidarın kendisi de adım atmıyor. Her şey sadece inşaat sektörünün devam etmesi için yapılıyor.

∗∗∗

DEPREM UZMANLARI NE DEDİ?

• Prof. Dr. Osman Bektaş: 2012 yılındaki depremle aynı yerde gerçekleşti. Tekirdağ Çukuru- Kumburgaz Çukuru fayın creep yaptığı, sürüklendiği bölgedir. Panik yok. Büyük deprem beklentisini gösteren veri yok.

• Prof. Dr. Şener Üşümezsoy: Deprem Silivri Çukuru’nun batı kenarında meydana geldi. Silivri Çukuru’ndan Ereğli’ye doğru uzanan deniz içindeki fay kırılmamıştı. İşte şimdi onun üzerinde kırılmalar oluyor. Yani 23 Nisan’daki depremin yarısı gerçekleşti, öbür yarısı ise henüz olmadı.

∗∗∗

SAĞLAM BİNA BEDELİ ÜÇ ASGARİ ÜCRET

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan: Deprem özellikle İstanbul’un Avrupa yakasında gevşek topraklı kesimlerde çok sarsmıştır. 23 Nisan’daki depremle 18 kilometrelik bir kırık gerçekleşmiş, kırık sürüklenme ile Büyükçekmece Mimar Sinan’a kadar ilerlemişti. Bugünkü deprem yine Silivri Körfezi’nin batı ağzında gerçekleşmiştir. Bölgede beklenen 6,9 ile M7,1lik deprem olmadan önce altıya varan hatta 6,2 ye varan uyarıcı depremler olacaktır. Bu küçük depremler Tekirdağ kolunun gerginlik biriktirmekte olduğunu göstermekte. Deprem sorununun çözümü için sağlam yerde sağlam yapıda oturmak gerekir. İstanbul’da bunun aylık bedeli 40 ile 60.000 TL’den başlamakta. Asgari ücretin 22.000 TL olduğu ülkemizde yurttaşlarımızın %50’den çoğunun sağlam yerde sağlam evde oturma seçeneği yok. Kısacası ekonomik çöküş, geçim sıkıntısı çözülmeden Türkiye’de deprem sorunu çözülemez.

∗∗∗

HAVA TRAFİĞİ DURDURULDU

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi açıklarında meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem sırasında İstanbul’da hava trafiği durdu. Deprem nedeniyle İstanbul Havalimanı ve Sahiba Gökçen Havalimanı’na iniş yapan uçaklara uyarı yapıldı. Deprem sonrasında pistlerin kontrol edilmesi amacıyla yaklaşık beş dakika boyunca uçuş trafiği durdu. Kontrollerin tamamlanmasının ardından uçuşlar yeniden başladı.