Deprem bölgesi Malatya’da sıcak hava etkili oluyor

Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen Malatya’da sıcak hava etkili oluyor.

Meteorolojinin uyarısının ardından Malatya’da yüksek hava sıcaklığının etkili olmasıyla çok sayıda yurttaş park ve bahçelere akın ederek serinlemeye çalıştı.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği kentte sıcaklık gölgede 39 derece ölçülürken, hissedilen sıcaklığın 42 derecenin üzerine çıktığı kent merkezinde sıcaktan bunalan bazı yurttaşlar park ve bahçelerdeki gölgelik alanları tercih ederken, kimileri de süs havuzların etrafında serinlemeye çalıştı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün Elazığ, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl ile birlikte 5 ila 7 derece sıcaklık artışı uyarısında bulunduğu kentte sıcak havanın bir sürede daha etkili olması bekleniyor.