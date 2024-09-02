Deprem bölgesinde çalışma yok

Haber Merkezi

Yeni eğitim öğretim yılı bugün başlayacak. Deprem bölgesindeki eğitim sendikaları, deprem bölgesinde yeni okulların yapımıyla ilgili hâlâ yeterli bir çalışma olmadığını belirterek, öğrencilerin eğitimlerine çadır ve konteyner kentlerde devam etmek zorunla kalacağına dikkat çekti.

ANKA Haber Ajansı’na konuşan Hatay, Maraş, Malatya ve Adıyaman’daki eğitim sendikaları, bölgede yeni döneme ilişkin çalışmaların yeterli düzeyde yapılmadığını kaydetti. Depremde yıkılan okulların yerine yeni okulların hâlâ yapılmadığını ifade eden sendikalar, hasarlı okulların ihalesine ise geçtiğimiz haftalarda başlandığına dikkat çekti.

Eğitim-Sen Hatay Şube Başkanı Özgür Tıraş, şehirde depremden hasar gören okulların ihalesinin geçtiğimiz haftalar içerisinde yapıldığını belirterek bu çalışmalara geç kalındığını ifade etti. Bu nedenle birçok öğrencinin yeni döneme kendi okulunda başlayamayacağını söyleyen Tıraş, “Şehirdeki öğrenciler dezavantajlı. Depremin ardından ikili öğretime geçilmesiyle birlikte liselerde 80, ortaokulda 70 ve ilkokulda 60 dakika ders kaybı oldu. Bunlara rağmen Milli Eğitim Bakanlığı, bu öğrencileri başka illerdeki öğrencilerle ortak sınava tabi tutuyor. Bu öğrencilerin sağlıklı ve güvenli çalışma ortamları olmadığı için akademik açıdan da desteklenmesi gerekiyor” diye konuştu.

ULAŞIM SIKINTILI

Eğitim-İş Maraş Şube Başkanı Fuat Kuyucu, öğrencilerin ulaşım sorununun devam ettiğini söyledi. Kuyucu şöyle konuştu: “Okullarımızın açılmasından bahsediyoruz ama okullarda çok büyük oranda temizlik personeli çalıştırma sıkıntısı yaşıyoruz. Öğrencilerin okullara ulaşımıyla ilgili sıkıntılar hala devam ediyor. Çadır kentlerde, konteyner kentlerde güvenlik hala sağlanamazken öğrencilerimizin okullarına taşınmasıyla ilgili sıkıntılar giderilmiş değil. Okullarımızdaki en büyük sıkıntılardan biri de ücretli öğretmenlik kavramıdır. Ücretli öğretmenlik Kahramanmaraş’ta her geçen gün artmaktadır. Devletin kendi eliyle yaptığı modern kölelik sistemi dediğimiz ücretli öğretmenliğe derhal son verip kadrolu öğretmenleri öğrencileriyle buluşturmalıdır.”

GIDAYA ULAŞILAMIYOR

Eğitim-Sen Malatya Şube Başkanı Nevzat Millioğulları da şehirdeki birçok ailenin ekonomik durumunun elverişsizliği nedeniyle öğrencilerin beslenme sorunu yaşadığına dikkat çekti. Millioğulları, çocukların zihinsel ve bedensel gelişimleri için desteklenmesi ve depremin olumsuz etkilerinden kurtarılmalarına yönelik çalışmalar yürütülmesi gerektiğini söyledi.

BARINMA SORUNU

Eğitim-İş Adıyaman Şube Sekreteri Gaffari Emül ise şehirdeki barınma sorununa dikkat çekti. Bir konteynerde birden fazla öğretmenin kaldığını ve şehirdeki ev kiralarının fahiş fiyatlara ulaştığını söyleyen Emül, Yeni eğitim öğretim yılı başlamadan bölgede tüm hazırlıkların yapılması ve tüm yapıların eğitim öğretime hazır hala getirilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.