Deprem bölgesinde emek krizi: Adıyaman’da işçiler hak arıyor

Adıyaman’da köy evleri inşaatlarında çalışan yaklaşık 90 işçi, yaklaşık 7 aydır ücretlerinin ödenmediği gerekçesiyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü önünde eylem düzenleyerek "Artık ne gerekiyorsa burada yapacağız. Gerekirse Ankara’ya, Murat Kurum’un yanına da gideriz" dedi.

6 Şubat depremlerinin ardından Adıyaman’da inşa edilen köy evlerinde çalışan yaklaşık 90 işçi, yaklaşık 7 aydır ücretlerini alamadıkları gerekçesiyle Adıyaman Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü önünde eylem yaptı.

İndere, Çemberlitaş, Taşgedik, Yazıbaşı, Sarıkaya ve Uğurca başta olmak üzere birçok köyde yürütülen köy evi inşaatlarında çalışan işçiler, ücretlerinin ödenmemesi nedeniyle bir araya gelerek yetkililere seslendi.

İşçiler adına basın açıklamasını okuyan Ramazan Cihan, uzun süredir oyalandıklarını ve emeklerinin karşılığını alamadıklarını belirtti. Aralarında yaklaşık 7 aydır ücret alamayan işçilerin bulunduğunu ifade eden Cihan, sürekli oyalama taktikleriyle karşı karşıya kaldıklarını ve artık seslerini duyurmak istediklerini söyledi.

İl Müdürü’nün gelmesini beklediklerini dile getiren Cihan, gerekirse eylemlerini daha da ileri taşıyacaklarını ifade etti ve şunları kaydetti:

"Artık kefeni cebimizde taşıyoruz. Yetkililer gelsin bu soruna bir çare bulsun. CİMER’e de yazdık, yetkililere durumu bildirdik. Dün akşam yine bir toplantı yaptık ama hiçbir sonuç alamadık. Bizi yine oyalamaya çalıştılar. Buna bir son vereceğiz dedik ve bugün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü önündeyiz. Müdür Yardımcısı odasından çıkmadı, İl Müdürü’nün gelmesini istiyoruz. Artık ne gerekiyorsa burada yapacağız, sesimizi duyuracağız. Paramızı alabiliyorsak alırız. Gerekirse Ankara’ya, Murat Kurum’un yanına da gideriz."

Eyleme katılan işçiler, ücretlerinin ödenmesi ve yaşadıkları mağduriyetin giderilmesi için yetkililerden somut adımlar atılmasını beklediklerini ifade etti. İşçiler, taleplerinin karşılanmaması hâlinde eylemlerini sürdürme kararlılığında olduklarını da dile getirdi.